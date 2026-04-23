Пять человек пострадали при нападении дронов на пассажирский автобус в Стародубском округе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Днём 23 апреля ВСУ атаковали село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. FPV – дроны нанесли удар по пассажирскому автобусу.
«В результате террористической атаки, к сожалению, ранены водитель и четыре пассажира», – уточнил Александр Богомаз.
Пострадавших отвезли в больницу. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.