Дроны напали на пассажирский автобус в Стародубском округе

2026, 23 апреля 14:16
Пять человек пострадали при нападении дронов на пассажирский автобус в Стародубском округе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Днём 23 апреля ВСУ атаковали село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. FPV – дроны нанесли удар по пассажирскому автобусу. 

«В результате террористической атаки, к сожалению, ранены водитель и четыре пассажира», – уточнил Александр Богомаз.

Пострадавших отвезли в больницу. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

