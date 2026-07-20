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Брянские теннисисты стали призёрами первенства ЦФО

2026, 20 июля 09:08
Брянские теннисисты стали призёрами первенства ЦФО
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Брянские теннисисты стали призёрами первенства ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

17 июля в городе Калуге завершилось первенство Центрального федерального округа по теннису. Участие в соревнованиях приняли юноши и девушки до 17 лет.

Регион успешно представили воспитанники брянской спортивной школы тенниса «Горизонт». В одиночном разряде бронзовым призёром стал Георгий Абушенко. Пара В парном разряде Георгий Абушенко и Сергей Васейкин также заняли третье место.

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