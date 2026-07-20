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Общество

Останки троих бойцов Красной армии разыскали поисковики в Карачевском районе

2026, 20 июля 14:31
Останки троих бойцов Красной армии разыскали поисковики в Карачевском районе
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Останки троих бойцов Красной армии разыскали поисковики в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

 

В рамках всероссийской акции «Вахта памяти» в лесу на расстоянии около 2 км в юго-западном направлении от деревни Речица Карачевского района прошли поисковые мероприятия. Участие в них приняли представители ведомственного поискового отряда регионального следственного управления «Эхо войны» под руководством Александра Борисенко, добровольцы поискового отряда «Поколение» отделения ДОСААФ России посёлка Навля  и общественной организации «Патриоты Наследия» посёлка Комаричи.

Информацию о нахождении в этом районе под землей останков бойцов поисковики получили от жительницы деревни Кошкоданова Карачевского района. В июле 1943 года этом месте шли ожесточенные освободительные бои.

Во время экспедиции были найдены останки трёх бойцов Красной армии вместе с перочинными ножами, поврежденными коррозией. На одном из них сохранилась надпись: «1941 год. К.Б.», «Юдина».

Следователи назначили судебные экспертизы обнаруженных останков. После исследований состоится мероприятие по перезахоронению с воинскими почестями.

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