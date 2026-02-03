Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Здоровье

Брянские туристы завоевали шесть наград на всероссийских соревнованиях в Кисловодске

2026, 03 февраля 18:31
Брянские туристы завоевали шесть наград на всероссийских соревнованиях в Кисловодске
Воспитанники Центра детского и юношеского туризма и экскурсий города Брянска привезли награды с соревнований в Кисловодске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В городе Кисловодске три дня продлились всероссийские соревнования по ориентированию бегом «Долина роз». Юные спортсмены выступали в дисциплинах «кросс-спринт», «кросс-классика»и «кросс-лонг». Участие в турнире приняли воспитанники Центра детского и юношеского туризма и экскурсий города Брянска.

В первый день в поселке Подкумок в пригороде Кисловодска спортсмены разных возрастов прошли по новой карте Виктора Добрецова. Второе место заняли брянцы Иван Смыков, Роман Демин и Юлия Лукашова.

Во второй день на горе Кольцо Роман Демин завоевал бронзовую награду. А в третий день на самой сложной дистанции «лонг» третье место в своих возрастных категориях заняли Иван Смыков и Степан Федосенко.

