Брянские тяжелоатлеты завоевали два кубка на чемпионате России по спорту слепых

2026, 03 апреля 15:36
Брянские тяжелоатлеты завоевали два кубка на чемпионате России по спорту слепых. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

3 апреля в городе Собинка Владимирской области завершился чемпионат и первенство России по спорту слепых в дисциплине «пауэрлифтинг-жим». Сборная региона завоевала девять наград.

На чемпионате первое место заняла Елизавета Саласина. Серебряные медали завоевали Ольга Иванина и Сергей Шаталов. Бронзовыми призёрами стали Артём Образцов и Надежда Буркова.

На первенстве России на высшую ступень пьедестала почёта поднялись брянцы Вадим Руденко и Алексей Гришковец. Бронзовые медали завоевали Никита Подольский и Артём Образцов.

Также брянские спортсмены заняли третье общекомандное место в женском и мужском зачетах. Они завоевали сразу два кубка Чемпионата России.

