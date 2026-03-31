ЖКХ

2026, 31 марта 15:33
Аварийный дом снесли на улице Пушкина в Брянске
Аварийный дом снесли на улице Пушкина в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

В Володарском районе города Брянска накануне работала строительная техника. На улице Пушкина снесли дом №31. 

Двухэтажка была построена в 1953 году. В 16 коммунальных квартирах проживали 26 человек. 2013 году дом признали аварийным. Всех жильцов расселили по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 год».

В 2026 году на снос аварийного жилья выделено 13,4 миллиона рублей. Старые здания снесут на улицах Советской, Красной Гвардии, Фокина, Космонавтов, Розы Люксембург и других.

