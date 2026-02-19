Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Жительница Брянска получила условный срок за финансирование нежелательной организации

2026, 19 февраля 10:10
Жительница Брянска получила условный срок за финансирование нежелательной иностранной организации. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о финансировании нежелательной иностранной организации. На скамье подсудимых оказалась 65-летняя жительница областного центра. 

В 2022-2023 годах женщина перевела со своего банковского счёта участникам иностранной религиозной организации, признанной в России нежелательной, более 32 тысяч рублей на финансирование деятельности. Преступление выявлено оперативниками Центра по противодействию экстремизму брянского УМВД.

Суд приговорил виновную к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком.

