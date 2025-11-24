Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские волейболисты выиграли три матча чемпионата России

2025, 24 ноября 15:36
Брянские волейболисты выиграли три матча чемпионата России. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

В Десногорске Смоленской области прошли матчи чемпионата России по волейболу среди мужчин в первой лиге. Для брянской команды «Спартак» это  был стартовый тур. 

Брянцы обыграли соперников из клуба «Воронеж» со счётом 3:0, земляков из клуба «Охотно» – 3:2. А в минувшее воскресенье «Спартак» встретился с хозяевами площадки клубом «Полимер». Брянцы обыграли команду со счётом 3:1.

Следующие два тура чемпионата пройдут в Брянске в декабре.

 

 

