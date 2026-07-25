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Брянский легкоатлет стал призёром чемпионата России в толкании ядра

2026, 25 июля 14:29
Брянский легкоатлет стал призёром чемпионата России в толкании ядра
Источник фото

Брянский легкоатлет стал призёром чемпионата России в толкании ядра. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В столице Среднего Урала в городе Екатеринбурге проходит чемпионат России по лёгкой атлетике. Около 800 спортсменов из 70 регионов разыгрывают 46 комплектов медалей в 23 дисциплинах.

В первый день соревнований в толкании ядра выступил воспитанник спортивной школы имени Самотёсова города Брянска Александр Бабенко. Он показал результат в 18.97 метра. Брянец завоевал бронзовую медаль.

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