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Стражи порядка наградили двух сотрудниц салона сотовой связи в Брянске

2026, 24 июля 13:10
Стражи порядка наградили двух сотрудниц салона сотовой связи в Брянске
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Стражи порядка наградили двух сотрудниц салона сотовой связи в Брянске за предотвращение пяти мошенничеств. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

С начала 2026 года сотрудницы салона оператора сотовой связи в Брянске Анастасия Городничева и Екатерина Веремеенко предотвратили пять попыток телефонных мошенничеств. Приходившие в салон пенсионеры были взволнованы и не могли объяснить куда они собираются перевести крупные денежные суммы. Девушки быстро понимали, что пожилые посетители находятся под чужим влиянием. В салон они вызывали полицейских. Своевременное реагирование правоохранителей позволило не допустить хищения почти двух миллионов рублей.

Сотрудник Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий вручил девушкам Благодарности начальника УМВД России по Брянской области.

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