Более 70 тысяч квадратных метров травы скосили рабочие в Брянске за выходные

2026, 21 июля 16:36

Более 70 тысяч квадратных метров травы скосили рабочие в Брянске за выходные. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В минувшие выходные в Брянске работали бригады дорожного управления. Они косили траву на городских газонах и обочинах улиц. В Советском районе растительность убрали на проспекте Станке Димитрова, улицах Костычева, Спартаковской и Горбатова, в Саду Победы и в сквере у школы №71.На улице Бежицкой привели в порядок обочины. Также косари работали на улице Менжинского.

Всего за минувшие выходные скошено более 78 800 квадратных метров травы.