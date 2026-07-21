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ЖКХ

Более 70 тысяч квадратных метров травы скосили рабочие в Брянске за выходные

2026, 21 июля 16:36
Более 70 тысяч квадратных метров травы скосили рабочие в Брянске за выходные
Источник фото

Более 70 тысяч квадратных метров травы скосили рабочие в Брянске за выходные. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В минувшие выходные в Брянске работали бригады дорожного управления. Они косили траву на городских газонах и обочинах улиц. В Советском районе растительность убрали на проспекте Станке Димитрова, улицах Костычева, Спартаковской и Горбатова, в Саду Победы и в сквере у школы №71.На улице Бежицкой привели в порядок обочины. Также косари работали на улице Менжинского.

Всего за минувшие выходные скошено более 78 800 квадратных метров травы.

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