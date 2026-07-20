Санитарная пятница прошла во всех районах Брянска

2026, 20 июля 08:47

Санитарная пятница прошла во всех районах Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На прошлой неделе в Брянске прошла санитарная пятница. Работники городской и районных администраций наводили порядок по всему городу.

В Советском районе областного центра благоустроили Липовую аллею, убрали мусор на проспекте Станке Димитрова, очистили разворотные кольца на пересечении улиц Степной и Ильи Иванова и на проспекте Героев. Также сотрудники пропололи клумбу около администрации Советского района.

В Фокинском районе на площади около ДК Железнодорожников участники экоакции пропололи цветники. Чиновники убрали мусор в сквере Челюскинцев и вокруг спортивной площадки неподалеку.

В Володарском районе навели порядок на улице Речной и на Привокзальной площади. В Бежицком районе убрали мусор на улицах Бурова, Медведева и Флотской. и в розарии на улице Комсомольской. На газонах улицы Ульянова покосили траву .

Всего благоустройством занимался 81 сотрудник городской и районных администраций.