Игровой комплекс для малышей возвели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

В селе Меленск Стародубского округа Брянской области появилась современная площадка с игровым оборудованием. Стоимость объекта составила 13,5 миллиона рублей.

Торжественное открытие состоялось 5 августа. Участие в церемонии открытия приняли депутат областной Думы Денис Свистунов и глава администрации округа Александр Подольный. Гости на встрече пожелали детям с пользой проводить время на новой площадке.

Праздник для дошколят продолжился играми, которые провели аниматоры детского сада «Березка», работники детского сада «Солнышко» и местной школы. Объект возвели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».