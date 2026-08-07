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Общество

В брянском селе Меленск открыли детскую площадку за 13,5 миллиона рублей

2026, 07 августа 15:17
В брянском селе Меленск открыли детскую площадку за 13,5 миллиона рублей
Источник фото

Игровой комплекс для малышей возвели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». 

 

В селе Меленск Стародубского округа Брянской области появилась современная площадка с игровым оборудованием. Стоимость объекта составила 13,5 миллиона рублей.

Торжественное открытие состоялось 5 августа. Участие в церемонии открытия приняли депутат областной Думы Денис Свистунов и глава администрации округа Александр Подольный. Гости на встрече пожелали детям с пользой проводить время на новой площадке.

Праздник для дошколят продолжился играми, которые провели аниматоры детского сада «Березка», работники детского сада «Солнышко» и местной школы. Объект возвели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». 

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