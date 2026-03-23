2026, 23 марта 11:48

Брянский пловец завоевал второе «золото» чемпионата ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Калуга завершились чемпионат и первенство Центрального федерального округа по плаванию. За награды боролись почти 1200 участников.

Воспитанник брянской спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» Илья Бородин в третий день турнира выступил на дистанции 200 метров брассов. Он завоевал золотую медаль. Ранее он стал первым на дистанции 400 метров комплексным плаванием.