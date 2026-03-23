Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

2026, 23 марта 11:48
Источник фото

Брянский пловец завоевал второе «золото» чемпионата ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В городе Калуга завершились чемпионат и первенство Центрального федерального округа по плаванию. За награды боролись почти 1200 участников.

Воспитанник брянской спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» Илья Бородин в третий день турнира выступил на дистанции 200 метров брассов. Он завоевал золотую медаль. Ранее он стал первым на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14575) брянск (6865) ДТП (2703) ГИБДД (2244) прокуратура (2059) уголовное дело (2022) Александр Богомаз (1915) суд (1786) авария (1647) мчс (1508) коронавирус (1272) умвд (1048)