Брянский пловец завоевал второе «золото» чемпионата России

2026, 10 июня 09:39

Брянский пловец завоевал второе «золото» чемпионата России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Казани продолжается ️чемпионат России по плаванию. На дистанции 400 метров комплексным плаванием накануне выступил воспитанник брянской спортшколы «Дельфин» Илья Бородин. Он завоевал вторую золотую медаль соревнований.

Брянский чемпион выполнил норматив на чемпионат Европы по водным видам спорта. Илья Бородин будет представлять страну в Париже в конце лета.

Возрастные ограничения 6+