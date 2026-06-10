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Криминал

Патроны и порох изъяли полицейские у жителя Навли

2026, 10 июня 12:51
Патроны и порох изъяли полицейские у жителя Навли
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Патроны и порох изъяли полицейские у жителя Навли. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Сотрудники полиции Брянской области выявили факт  незаконного хранения боеприпасов и взрывчатых веществ. При осмотре частного дома жителя посёлка Навля стражи порядка обнаружили 47 патронов различного калибра, а также более 260 граммов бездымного и дымного пороха.

Эксперты установили, что часть изъятых патронов калибра 7,62 мм являются штатными винтовочными боеприпасами и пригодны для стрельбы из винтовки Мосина, карабинов «Тигр» и некоторых пулемётов. Также у мужчины были патроны для оружия систем «Маузер», револьвера Нагана и пистолетов Browning.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ».

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