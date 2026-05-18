Брянский спортсмен стал призёром первенства России по единоборству сётока

2026, 18 мая 11:00
Брянский спортсмен стал призёром первенства России по единоборству сётока. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в Люберцах состоялись всероссийские соревнования, первенство и чемпионат России по восточному боевому единоборству сётокан. Участие в соревнованиях приняли почти 2000 спортсменов из 35 регионов. 

В сборную команду Брянской области вошли четыре бойца. На первенстве России в разделе кумите среди юношей 14 лет выступил Дмитрий Абраменков. Среди 70 соперников брянский спортсмен занял третье место.

