Двое брянцев стали призёрами первенства ЦФО

2026, 21 января 13:36
Двое брянцев стали призёрами первенства ЦФО. Об этом сообщили в региональном департамента физкультуры и спорта.   

В городе Орёл прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по армрестлингу. Участие в соревнованиях приняли 282 спортсмена из 13 регионов. 

Брянскую область представили 12 спортсменов. Третье место занял Тимофей Силаков. Он выступил в в категории 16-18 лет 85+ килограммов. Также третьим стал Михаил Голенков среди мужчин в весовой категории 85 кг.

Во всероссийском этапе соревнований примут участие четыре брянских спортсмена.

