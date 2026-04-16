40 брянских активистов «Движения Первых» получили первые паспорта

2026, 16 апреля 10:42

40 брянских активистов «Движения Первых» получили первые паспорта. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

В Брянском государственном краеведческом музее прошло торжественное вручение первых паспортов. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского проекта Движения Первых «Мы – граждане России!».

Документы получили 40 активистов Движения Первых из разных муниципальных образований. Ребят отметили за заслуги в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. Паспорта им вручили заместители губернатора Виталий Свинцов и Андрей Фроленков, депутаты Людмила Журавлева, Марина Седнева, Евгений Вылцан и Александр Постоялко, председатель Общественной палаты Брянской области Валерий Родоманов.

«Получив паспорт, ребята становятся полноправными гражданами нашей Великой страны, приобретают особенную ответственность перед собой, обществом и государством. У них впереди целая жизнь, не сомневаюсь — они многого добьются, их успехами будут гордиться родители, родная Брянщина и вся Россия!» — подчеркнул председатель комитета Брянской областной Думы Евгений Вылцан.

После церемонии школьники побывали на экскурсии по Брянскому государственному краеведческому музею.