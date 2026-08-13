С 15 августа добавлены четыре автобусных маршрута, пересадка доступна в прямом и обратном направлении.

Список маршрутов с бесплатной пересадкой в Брянске пополнился четырьмя автобусными направлениями. С 15 августа в перечень маршрутов с регулируемым тарифом включены: №10 «пос.Чайковичи – Поликлиника БАЗ», №14 «Ж/д вокзал Орджоникидзеград-Универсам», №16 «Брянск-2 – Ст.Снежетьская», №30 «Больница №2-ул.Чичерина». При выборе направлений учитывались обращения граждан.

Пересадку можно совершить в прямом и обратном направлении. Социальный проект по предоставлению бесплатной пересадки на отдельных муниципальных маршрутах работает с 1 марта 2025 года. Он позволяет жителям отдаленных микрорайонов добираться в другие районы Брянска с одной бесплатной пересадкой в течение часа.