Новый вид спорта презентовали в Брянске

2026, 16 января 17:39

Новый вид спортивного соревнования презентовали в Брянске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Брянской объединённой технической школе ДОСААФ прошла презентация нового вида спортивных соревнований – атлетическое многоборье. Мероприятие организовали комитет по физической культуре и спорту горадминистрации и Федерация практического атлетического многоборья России. Они создали площадку для знакомства с новым видом спорта.

Первыми в атлетическом многоборье себя попробовали студенты Брянского техникума питания и торговли. Они тренировались в стрельбе, метании ножа и армейском рукопашном бое. Ребята также получили знания в области тактической медицины.