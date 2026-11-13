В Трубчевске построили новую спортплощадку по нацпроекту

2026, 13 ноября 15:36

В Трубчевске построили новую спортплощадку по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Трубчевске на улице Заводской появилась новая спортивная площадка. Территорию благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Теперь на улице Заводской есть футбольное поле и беговые дорожки. Также около площадки выложили плиткой пешеходные дорожки, поставили лавочки и фонари со светодиодными светильниками.

Всего в 2026 году в Брянской области открыли 13 спортивных объектов, в том числе «умные» площадки, площадки для сдачи нормативов комплекса ГТО и два спортивно-оздоровительных комплекса.