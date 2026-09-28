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ЖКХ

В Выгоничах отремонтировали часть трассы по нацпроекту

2026, 28 сентября 14:34
В Выгоничах отремонтировали часть трассы по нацпроекту
Источник фото

В Выгоничах отремонтировали часть трассы по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Выгоничском районе завершился капитальный ремонт трассы «Брянск – Новозыбков» – Трубчевск» – Выгоничи. 1,4 километра дороги проходит от въезда в Выгоничи с федеральной автомобильной дороги А-240 и идёт по улице Ленина, которая является частью региональной магистрали «Брянск – Новозыбков» – Трубчевск» – Выгоничи.

Специалисты уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. Также рабочие заменили пешеходное ограждение, привели в порядок остановочные и посадочные площадки, сделали искусственные неровности.

В завершении ремонта подрядчик поставил новые дорожные знаки и нанёс разметку. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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