В Выгоничах отремонтировали часть трассы по нацпроекту

2026, 28 сентября 14:34

В Выгоничах отремонтировали часть трассы по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Выгоничском районе завершился капитальный ремонт трассы «Брянск – Новозыбков» – Трубчевск» – Выгоничи. 1,4 километра дороги проходит от въезда в Выгоничи с федеральной автомобильной дороги А-240 и идёт по улице Ленина, которая является частью региональной магистрали «Брянск – Новозыбков» – Трубчевск» – Выгоничи.

Специалисты уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. Также рабочие заменили пешеходное ограждение, привели в порядок остановочные и посадочные площадки, сделали искусственные неровности.

В завершении ремонта подрядчик поставил новые дорожные знаки и нанёс разметку. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».