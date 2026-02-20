Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ЖКХ

«Снежный десант» боролся со снегом в Брянске в пятницу

2026, 20 февраля 18:38
«Снежный десант» боролся со снегом в Брянске в пятницу
«Снежный десант» боролся с последствиями непогоды в Брянске в пятницу. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. 

 

Утром в пятницу, 20 февраля, на улицы города Брянска вышел «Снежный десант». Лопатами вооружились чиновники, спасатели, работники культуры, учителя, спортсмены, студенты и неравнодушные жители города. Они убирали остановки, тротуары, пешеходные переходы и общественные территории. 

Лестницу к набережной очистила от снега бригада Единой дежурно-диспетчерской службы и сотрудники других подразделений горадминистрации. Пресс-служба города  навела порядок на детской площадке. Территорию Пролетарского сквера в Бежицком районе освободили от снега сотрудники управления по строительству и развитию территорий мэрии..

В сквере Академика Королева на «отлично» поработали студенты техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники. А сотрудники департамента внутренней политики расчистили  заваленные снегом тротуары и пешеходные переходы на  улице Фокина. 

Работники областного департамента строительства и УКС устранили последствия снегопада около памятника жертвам Чернобыля и пограничникам.

