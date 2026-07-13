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ЖКХ

Почти 16 километров трассы обновят в Унечском районе по нацпроекту

2026, 13 июля 12:31
Почти 16 километров трассы обновят в Унечском районе по нацпроекту
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Почти 16 километров трассы обновят в Унечском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

В Унечском районе идёт капитальный ремонт трассы Унеча – станция Рассуха – Лизогубовка. Почти 16 километров дороги в порядок приводит подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты в настоящее время ремонтируют водопропускные трубы, заканчивают укладывать выравнивающий слой асфальта и приступили к обустройству верхнего покрытия из прочной смеси. В порядок привели остановочные и посадочные площадки. на них позже появятся семь новых автопавильонов.

Также подрядчик укрепит обочины, поставит новые дорожные знаки и нанесёт разметку. Ремонт проводят на одной половине проезжей части при движении транспорта на другой. Работы идут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». 

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