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Образование

Более 500 выпускников в Брянске закончили школу с медалью

2026, 07 июля 15:31
Более 500 выпускников в Брянске закончили школу с медалью
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Более 500 выпускников в Брянске закончили школу с медалью. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

На совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове подвели итоги учебного года. Аттестаты о среднем общем образовании получили 2240 ребят. 549 выпускников стали обладателями медали «За особые успехи в учении». 327 получили золотые медали, а 222 – серебряные. 

«Школам, лицеям, образовательным центрам Брянска есть чем гордиться: из нашего города в университеты и академии поступают 47 ребят, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Как выяснилось, лучше всего выучили русский язык — 20 стобалльников. 7 человек написали на 100 баллов физику, 6 — литературу, 5 — историю, обществознание, химию, 1 — математику. Это лучший результат за предыдущие пять лет», — уточнил Альберт Владиславович. 

Выпускники лицея №2, школы №8 и гимназия №6 стали стобальниками сразу по двум предметам. Иван Чупин Иван на высший балл стал математику и физику, Татьяна — историю и обществознание, София Волкова София — литературу и русский язык, а Арина Трепачева — физику и информатику.

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