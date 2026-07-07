Более 500 выпускников в Брянске закончили школу с медалью

2026, 07 июля 15:31

Более 500 выпускников в Брянске закончили школу с медалью. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове подвели итоги учебного года. Аттестаты о среднем общем образовании получили 2240 ребят. 549 выпускников стали обладателями медали «За особые успехи в учении». 327 получили золотые медали, а 222 – серебряные.

«Школам, лицеям, образовательным центрам Брянска есть чем гордиться: из нашего города в университеты и академии поступают 47 ребят, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Как выяснилось, лучше всего выучили русский язык — 20 стобалльников. 7 человек написали на 100 баллов физику, 6 — литературу, 5 — историю, обществознание, химию, 1 — математику. Это лучший результат за предыдущие пять лет», — уточнил Альберт Владиславович.

Выпускники лицея №2, школы №8 и гимназия №6 стали стобальниками сразу по двум предметам. Иван Чупин Иван на высший балл стал математику и физику, Татьяна — историю и обществознание, София Волкова София — литературу и русский язык, а Арина Трепачева — физику и информатику.