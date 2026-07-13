Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Образование

98 стобалльных результатов на ЕГЭ достигли брянские выпускники

2026, 13 июля 13:29
98 стобалльных результатов на ЕГЭ достигли брянские выпускники
Источник фото

98 стобалльных результатов на ЕГЭ достигли брянские выпускники. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

В Брянской области завершился основной период Единых государственных экзаменов. Аттестация прошли свыше 5,7 тысячи выпускников. 3339 человек набрали от 80 до 99 баллов. Также в регионе зафиксировано 98 стобалльных результатов. Отличный результат продемонстрировали выпускники образовательных учреждений Брянска, Клинцов, Новозыбкова, Мглина, Жуковки, Клетни, Суража, Унечи, Навли, Красной Горы, Жирятино, Брянского района, Дятьковского района, Почепского района, Брянского городского лицея № 1 имени А.С. Пушкина и Медицинского Сеченовского предуниверсария, а также выпускники прошлых лет.

Семь ребят получили высший балл дважды. 200 баллов на ЕГЭ получили Софья Волкова из Брянской гимназии № 6, Иван Чупин и Арина Трепачева из Брянского городского лицея № 2 им. М.В. Ломоносова, выпускницы Брянского городского лицея № 1 имени А.С. Пушкина Софья Сиваева и Софья Устинова, Валерия Бруева из Лицея № 1 им. Д.С. Езерского г. Жуковки и Татьяна Пронина из школы № 8 им. Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР В.М. Афанасьева города Брянска.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские мастера поучаствовали в республиканском празднике «Купалье» в Беларуси
13 июля 15:20
Брянские мастера поучаствовали в республиканском празднике «Купалье» в Беларуси
Лучшие народные дружинники Брянской области получили награды
13 июля 13:48
Лучшие народные дружинники Брянской области получили награды
Второе место заняли брянские легкоатлеты на эстафете первенства России
13 июля 12:40
Второе место заняли брянские легкоатлеты на эстафете первенства России

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15814) брянск (7047) ДТП (2799) ГИБДД (2369) прокуратура (2140) уголовное дело (2083) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1685) мчс (1560) коронавирус (1272) дороги (1108)