98 стобалльных результатов на ЕГЭ достигли брянские выпускники

2026, 13 июля 13:29

98 стобалльных результатов на ЕГЭ достигли брянские выпускники. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Брянской области завершился основной период Единых государственных экзаменов. Аттестация прошли свыше 5,7 тысячи выпускников. 3339 человек набрали от 80 до 99 баллов. Также в регионе зафиксировано 98 стобалльных результатов. Отличный результат продемонстрировали выпускники образовательных учреждений Брянска, Клинцов, Новозыбкова, Мглина, Жуковки, Клетни, Суража, Унечи, Навли, Красной Горы, Жирятино, Брянского района, Дятьковского района, Почепского района, Брянского городского лицея № 1 имени А.С. Пушкина и Медицинского Сеченовского предуниверсария, а также выпускники прошлых лет.

Семь ребят получили высший балл дважды. 200 баллов на ЕГЭ получили Софья Волкова из Брянской гимназии № 6, Иван Чупин и Арина Трепачева из Брянского городского лицея № 2 им. М.В. Ломоносова, выпускницы Брянского городского лицея № 1 имени А.С. Пушкина Софья Сиваева и Софья Устинова, Валерия Бруева из Лицея № 1 им. Д.С. Езерского г. Жуковки и Татьяна Пронина из школы № 8 им. Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР В.М. Афанасьева города Брянска.