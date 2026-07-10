Кражу золотых украшений из сейфа раскрыли полицейские в Брянске

2026, 10 июля 14:40

Кражу золотых украшений на 200 тысяч рублей из сейфа раскрыли полицейские в Брянске. Он этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 44-летняя жительница Советского района города Брянска. Из её квартиры пропали восемь ювелирных изделий стоимостью 200 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен знакомый потерпевшей. 52-летний житель областного центра уже был судим.

Мужчина был частым гостем в квартире женщины. О знал, что золотые украшения она хранит в сейфе, а ключ держит в сумочке. Фигурант решил поправить свое материальное положение за счёт подруги. Он похитил ключа, а когда хозяйка отлучилась по делам, открыл сейф и забрал ювелирные изделия. Драгоценности он сдал в нескольких ломбардов.

Полицейские возбудили уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение краже.