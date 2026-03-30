Брянская спортсменка завоевала две награды всероссийского турнира по спортивному ориентированию в Геленджике. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.
В городе Геленджик прошли всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Чёрное море». За награды боролись более 2000 участников.
В турнире приняла участие команда Центра детского и юношеского туризма и экскурсий города Брянска. В группе Ж-10 в дисциплине кросс-спринт победила Юлию Лукашов. Также брянская спортсменка стала второй в кроссе в краевых соревнованиях, посвящённых Герою Советского Союза Цезарю Куникову.