Брянская спортсменка завоевала две награды всероссийского турнира в Геленджике

2026, 30 марта 17:36

Брянская спортсменка завоевала две награды всероссийского турнира по спортивному ориентированию в Геленджике. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В городе Геленджик прошли всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Чёрное море». За награды боролись более 2000 участников.

В турнире приняла участие команда Центра детского и юношеского туризма и экскурсий города Брянска. В группе Ж-10 в дисциплине кросс-спринт победила Юлию Лукашов. Также брянская спортсменка стала второй в кроссе в краевых соревнованиях, посвящённых Герою Советского Союза Цезарю Куникову.