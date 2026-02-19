163 вражеских беспилотников уничтожены над Брянщиной за сутки

2026, 19 февраля 11:55

163 вражеских беспилотников уничтожены над Брянщиной за сутки. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. За сутки воздушную границу нарушили 163 вражеских беспилотных летательных аппарата. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», спецподразделения Росгвардии по Брянской области уничтожили все цели.

При отражении атак реактивных БпЛА в селе Лопушь Выгоничского района повреждены пять частных домов, два автомобиля и полностью сгорела баня. Двое мужчин получили травмы. Их доставили в больницу.