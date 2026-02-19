Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

163 вражеских беспилотников уничтожены над Брянщиной за сутки

2026, 19 февраля 11:55
163 вражеских беспилотников уничтожены над Брянщиной за сутки
Источник фото

163 вражеских беспилотников уничтожены над Брянщиной за сутки. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

Накануне Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. За сутки воздушную границу нарушили 163 вражеских беспилотных летательных аппарата. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», спецподразделения Росгвардии по Брянской области уничтожили все цели.  

При отражении атак реактивных БпЛА в селе Лопушь Выгоничского района повреждены пять частных домов, два автомобиля и полностью сгорела баня. Двое мужчин получили травмы. Их доставили в больницу.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Юный брянский боец стал серебряным призёром первенства России
19 февраля 13:50
Юный брянский боец стал серебряным призёром первенства России
Почти 2000 тонн песко-соляной смеси потратили за сутки брянские дорожники
19 февраля 13:13
Почти 2000 тонн песко-соляной смеси потратили за сутки брянские дорожники
Спикер облдумы встретился с участником программы «Брянские герои»
19 февраля 12:45
Спикер облдумы встретился с участником программы «Брянские герои»

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14254) брянск (6801) ДТП (2680) ГИБДД (2209) прокуратура (2028) уголовное дело (1992) Александр Богомаз (1838) суд (1785) авария (1635) мчс (1495) коронавирус (1272) умвд (1032)