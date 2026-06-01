2026, 01 июня 12:33
Брянские депутаты ограничили продажу нефтепродуктов подросткам
Брянские депутаты ограничили продажу нефтепродуктов подросткам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На прошлой неделе председатель областной Думы Валентин Суббот провёл заседание законодательного собрания. Так, депутаты внесли изменения в региональный закон «Об отдельных мерах по защите прав детей на территории Брянской области».

Парламентарии ограничили розничную продажу несовершеннолетним бензина, керосина и дизельного топлива на территории Брянской области не допускается. Приобрести нефтепродукты для заправки топливного бака смогут лишь водители мототранспорта, достигшие 16 лет и имеющие право на управление транспортным средством. Для покупки бензина юным покупателям потребуется предъявить паспорт и водительское удостоверение.

