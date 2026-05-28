Врио губернатора Брянской области встретился с министром финансов РФ

2026, 28 мая 13:13
Врио губернатора Брянской области встретился с министром финансов РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

27 мая в Москве министр финансов РФ Антон Силуанов встретился с временно исполняющим обязанности врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука. Они обсудили приоритетные задачи социально-экономического развития региона, состояние областного бюджета и реализацию национальных проектов.

Брянская область по уровню долговой нагрузки на бюджет  занимает 2 место в ЦФО и 7-е – в России. Государственный долг региона составляет 7 млрд рублей. Он полностью состоит из бюджетных кредитов. 

«Ключевая задача сейчас — реализация программы оздоровления государственных и муниципальных финансов, которая должна стать основой дальнейшего развития Брянской области. Главное, что, повышая эффективность расходования бюджетных средств, регион продолжит выполнять все социальные обязательства. Благодарю Антона Германовича за внимание к Брянской области и поддержку наших программ и проектов!» — отметил Егор Ковальчук.

