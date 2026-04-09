Брянец отправится в колонию за убийство отца

2026, 09 апреля 13:33

Брянец отправится в колонию на восемь лет за убийство отца. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о причинении смертельных травм.На скамье подсудимых оказался 26-летний житель Клинцовского района.

16 января 2026 года в селе Рожны пьяный фигурант поссорился со своим отцом. Родственника он ударил ножом в правое бедро. Потерпевший умер от полученного ранения.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.