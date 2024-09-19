10 человек утонули в Брянске минувшим летом

10 человек утонули в запрещённых для купания местах в Брянске минувшим летом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На оперативном совещании при заместителе главы Брянской городской администрации Иване Квасове подвели итоги купального сезона. Он продлился три месяца.

В городе для купания оборудовали семь пляжей. Там работали матросы-спасатели. Сотрудники МЧС и других ведомств летом в местах отдыха и купания провели около 200 рейдов.

«На 1 сентября на водных объектах утонуло 10 человек. Основные причины гибели людей – купание в несанкционированных местах и заход в воду в состоянии алкогольного опьянения», — сказал начальник Управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска» Андрей Скляр.

В оборудованных местах для купания спасатели вытащили из воды живыми 17 утопающих.