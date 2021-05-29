10-летняя девочка умерла в больнице после ДТП под Навлей

За жизнь ее семилетнего брата борются врачи.

Число жертв смертельной аварии в Навлинском районе выросло. Напомним, 28 мая около 16.40 на 389-м километре трассы Украина столкнулись Mercedes с прицепом и «ВАЗ-21102». Водитель Mercedes поворачивал налево с полосы разгона и не уступил дорогу.

36-летняя пассажирка «ВАЗа» погибла на месте. 10-летнюю девочку и семилетнего мальчика доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Как сообщили 29 мая в областной ГИБДД, девочка скончалась в больнице. У ее брата диагностировали сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания свода черепа.