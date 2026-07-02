10-летняя девочка утонула в пруду «Орлик-3» в Брянске

2026, 02 июля 10:55

10-летняя девочка утонула в пруду «Орлик-3» в Брянске накануне. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Вечером 1 июля в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о происшествии на водном объекте в Бежицком районе города Брянска. В пруду «Орлик-3» утонула 10-летняя девочка.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и правоохранители. Предварительно следователи установили, двое местных жителей со своими малолетними детьми отдыхали на берегу пруда. 10-летняя девочка ныряла с покрышек на берегу водоема в воду. В какой-то момент времени ребёнок не вынырнул.

Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего. Также назначены необходимые судебные экспертизы.