Повторно севшего за руль пьяным водителя задержали брянские полицейские

2026, 02 июля 12:52

Повторно севшего за руль пьяным водителя задержали полицейские в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Накануне поздним вечером в городе Новозыбкове сотрудники дорожно-патрульной службы для проверки остановили автомобиль Mercedes-Benz. За рулём был 21-летний брянец. У молодого человека были характерные признаки опьянения. Нетрезвое состояние подтвердило освидетельствование.

При проверке по базе данных полицейские выяснили, что гражданин ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение закона. Правоохранители возбудили уголовное дело. Иномарку отправили на штрафстоянку.