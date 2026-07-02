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Криминал

Повторно севшего за руль пьяным водителя задержали брянские полицейские

2026, 02 июля 12:52
Повторно севшего за руль пьяным водителя задержали брянские полицейские
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Повторно севшего за руль пьяным водителя задержали полицейские в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Накануне поздним вечером в городе Новозыбкове сотрудники дорожно-патрульной службы для проверки остановили автомобиль Mercedes-Benz. За рулём был 21-летний брянец. У молодого человека были характерные признаки опьянения. Нетрезвое состояние подтвердило освидетельствование. 

При проверке по базе данных полицейские выяснили, что гражданин ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение закона. Правоохранители возбудили уголовное дело. Иномарку отправили на штрафстоянку.

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