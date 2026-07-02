Первый заместитель брянского прокурора проверил ход строительства дороги-дублёра

2026, 02 июля 10:44

Первый заместитель брянского прокурора проверил ход строительства дороги-дублёра. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Советском районе Брянска продолжается строительство дороги-дублера улицы Карачижской. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» проводит новую магистраль от дома № 79/1 по проспекту Станке Димитрова до улицы Калинина. Работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ход строительства проверили первый заместитель прокурора Брянской области Максим Маковеев и прокурор Советского района Брянска Ярослав Шепида. Они обсудили темп и качество работ с представителями заказчика, подрядчика и строительного контроля.

Проверяющие выявили отставание от календарного плана работ. Заказчику и подрядчику рекомендовали разработать план дополнительных организационно-технических мероприятий. Строительство контролирует надзорное ведомство.