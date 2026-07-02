Тонущий не кричит: что родителям нужно знать о детях у воды

2026, 02 июля 12:07

С начала года в Брянской области действует закон, запрещающий детям и подросткам младше 16 лет находиться в водоёмах без взрослых. Причина проста: главный виновник трагедии с детьми — отсутствие присмотра, а не сами водоёмы.

Повод еще раз поговорить о коварной воде – весомый: на прошлой неделе в Унече утонули двое подростков 15 и 16 лет. Ранее вода унесла жизни 18-летнего юноши в Брянске и 17-летнего подростка в Клинцовском районе региона…

Есть факт, который удивляет почти всех: тонущий человек практически никогда не кричит и не машет руками, как в кино. Силе хватает только того, чтобы молча бороться за глоток воздуха, поэтому со стороны беда часто остается незамеченной. Взрослым у воды важно наблюдать за детьми, а не просто находиться рядом.

Опасные и привычные подростковые забавы: заплывы за буйки, игры с захватами под водой, катание на надувном матрасе — его легко уносит ветром. Желание доказать, что вы плаваете не хуже других, ежегодно становится причиной новых трагедий.

«Почувствовав усталость, не паникуйте, отдохните на спине. Если захватило течением — не боритесь с ним, плывите по течению к берегу», — советует спасатель Брянского пожарно-спасательного центра Руслан Гринёв.

Источник – сайт АиФ-Брянск