Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Тонущий не кричит: что родителям нужно знать о детях у воды

2026, 02 июля 12:07
Тонущий не кричит: что родителям нужно знать о детях у воды
Источник фото

С начала года в Брянской области действует закон, запрещающий детям и подросткам младше 16 лет находиться в водоёмах без взрослых. Причина проста: главный виновник трагедии с детьми — отсутствие присмотра, а не сами водоёмы.

Повод еще раз поговорить о коварной воде – весомый: на прошлой неделе в Унече утонули двое подростков 15 и 16 лет. Ранее вода унесла жизни 18-летнего юноши в Брянске и 17-летнего подростка в Клинцовском районе региона…

Есть факт, который удивляет почти всех: тонущий человек практически никогда не кричит и не машет руками, как в кино. Силе хватает только того, чтобы молча бороться за глоток воздуха, поэтому со стороны беда часто остается незамеченной. Взрослым у воды важно наблюдать за детьми, а не просто находиться рядом.

Опасные и привычные подростковые забавы: заплывы за буйки, игры с захватами под водой, катание на надувном матрасе — его легко уносит ветром. Желание доказать, что вы плаваете не хуже других, ежегодно становится причиной новых трагедий.

«Почувствовав усталость, не паникуйте, отдохните на спине. Если захватило течением — не боритесь с ним, плывите по течению к берегу», — советует спасатель Брянского пожарно-спасательного центра Руслан Гринёв.

Источник – сайт АиФ-Брянск

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянская и федеральная Ассоциации ветеранов СВО договорились о сотрудничестве
02 июля 13:36
Брянская и федеральная Ассоциации ветеранов СВО договорились о сотрудничестве
Более шести километров трассы ремонтируют в Брянском районе по нацпроекту
02 июля 13:22
Более шести километров трассы ремонтируют в Брянском районе по нацпроекту
Брянские полицейские наградили юных футболистов за помощь в поимке нарушителей
02 июля 13:08
Брянские полицейские наградили юных футболистов за помощь в поимке нарушителей

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15705) брянск (7025) ДТП (2789) ГИБДД (2357) прокуратура (2136) уголовное дело (2079) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1682) мчс (1558) коронавирус (1272) дороги (1103)