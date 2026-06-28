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ДТП

Мужчина и ребёнок погибли в ДТП на трассе в Дятьковском районе

2026, 28 июня 20:31
Мужчина и ребёнок погибли в ДТП на трассе в Дятьковском районе
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Два человека погибли, а пять — пострадали при столкновении иномарки с гужевой повозкой на трассе в Дятьковском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Вечером 27 июня на 8-м км автомобильной дороги «Дятьково – Бытошь – Будочка» в Дятьковском районе произошло ДТП. 21-летний парень за рулём автомобиля Nissan на высокой скорости врезался в двигавшуюся впереди гужевую повозку.

53-летний водитель повозки и его семилетний пассажир погибли на месте. 52-летняя и 17-летняя пассажирки гужевой повозки, а также 47-летний пассажир иномарки с травмами попали в больницу. 20-летний и семилетний пассажиры гужевой повозки серьезных ранений не получили.

По факту дорожно-транспортного происшествия стражи порядка проводят проверку.

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