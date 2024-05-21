10 жильцов эвакуировали из горящей многоэтажки в Дятьково

10 жильцов эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в Дятьково. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство накануне поступила информация о пожаре в городе Дятьково. На улице Мира загорелась кухня в квартире многоэтажного дома.

На вызов прибыли две пожарных автоцистерны и автолестница. Из дома спасатели эвакуировали 10 жильцов. Из горящей квартиры пожарные спасли человека с помощью автолестницы.

На пожаре никто не пострадали. Причину происшествия выяснят эксперты.