11 БПЛА уничтожили в Брянской области за ночь

Брянская область в ночь на 21 июля пережила очередную атаку со стороны Украины. По данным Минобороны РФ, в небе над регионом уничтожено 11 вражеских беспилотников самолетного типа.

Наряду с Брянщиной неспокойной выдалась ночь и в других уголках страны. Самый массированный удар отразили в Ростовской области. Здесь подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 24 БПЛА.

Еще 16 беспилотников обезвредили в Московском регионе, 10 — в Калужской области, 3 — в небе над Курской областью и один — над территорией Краснодарского края.