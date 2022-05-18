11 брянцев потеряли деньги при торговле в Сети

Со счетов потерпевших пропало более 800 тысяч рублей.

На прошлой неделе 11 брянцев стали жертвами мошенников при торговле в интернете. Они хотели купить или продать квартиры, автомобильные запчасти, бытовую и цифровую технику, билеты.

Потерпевшие оплачивали покупки без каких-либо гарантий. Также в разговоре со злоумышленниками жертвы давали данные своих карт и с них пропадали деньги. Брянцы лишились более 807200 рублей.