11 протоколов составили брянские инспекторы на молодого байкера без прав. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Около часа ночи 23 мая сотрудники Госавтоинспекции на улице Литейной в Бежицком районе Брянска заметили мотоцикл Ducati. Водитель проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться.

К преследованию подключился второй экипаж ДПС. Водитель остановился лишь на территории города Дятьково. За рулём был 19-летний парень без водительского удостоверения.

Молодой человек рассказал, что мототранспорт ему одолжил знакомый для «практики». Нарушитель проходит обучение в автошколе на категорию водительского удостоверения «А».

На водителя инспекторы составили 11 административных материалов, в том числе за шесть выездов на встречную полосу и два проезда на запрещающий сигнал светофора. Мототранспорт эвакуировали на штрафстоянку.