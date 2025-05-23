11 протоколов составили брянские инспекторы на молодого байкера без прав. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Около часа ночи 23 мая сотрудники Госавтоинспекции на улице Литейной в Бежицком районе Брянска заметили мотоцикл Ducati. Водитель проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться.
К преследованию подключился второй экипаж ДПС. Водитель остановился лишь на территории города Дятьково. За рулём был 19-летний парень без водительского удостоверения.
Молодой человек рассказал, что мототранспорт ему одолжил знакомый для «практики». Нарушитель проходит обучение в автошколе на категорию водительского удостоверения «А».
На водителя инспекторы составили 11 административных материалов, в том числе за шесть выездов на встречную полосу и два проезда на запрещающий сигнал светофора. Мототранспорт эвакуировали на штрафстоянку.
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