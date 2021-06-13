12-летний водитель и 13-летний пассажир ранены в ДТП на брянской трассе

Также пострадала 46-летняя женщина.

Несовершеннолетний водитель устроил аварию с пострадавшими в Гордеевском районе. ДТП произошло 12 июня около 15.50 на перекрестке на 26-м километре дороги Клинцы – Гордеевка – Красная Гора.

Как сообщает областная ГИБДД, 12-летний ребенок за рулем Hyundai Accent не уступил дорогу на неравнозначном перекрестке и врезался в Mitsubishi Outlander под управлением 41-летнего водителя.

12-летнего водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга; его 13-летнего пассажира – с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и рваной раной правого уха.

Также в больницу доставили 46-летнюю пассажирку Mitsubishi Outlander – у нее ушиб шейно-грудного отдела позвоночника.