12-летняя девочка пострадала в ДТП в Брянске

12-летняя девочка пострадала при столкновении двух автомобилей в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

На улице Болховской в городе Брянске произошла авария. 42-летний водитель на Skoda Octavia на перекрёстке неравнозначных дорог не пропустил Toyota Land Cruiser 300. От удара вторая иномарка перевернулась. 12-летняя пассажирка Toyota с ушибом шейного отдела позвоночника попала в больницу.

Инспекторы составили на 64-летнего водителя Toyota протокол за непристёгнутый ремень безопасности.

По факту аварии полиция проводит проверку.