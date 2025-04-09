13-летний мальчик угнал машину в Брянске

13-летний мальчик угнал машину у родителей и устроил ДТП в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

8 апреля 2025 года в полицию Брянска поступила информация об угоне автомобиля Geely Atlas. В районе дома № 10 по проспекту Московскому наряд дорожно-патрульной службы заметили машину. Водитель проигнорировал требование правоохранителей об остановке. При повороте с улице Чкалова на переулок 7 Ноября нарушитель не справился с управлением и врезался в забор жилого дома.

За рулём оказался 13-летний житель Брянска. Автомобиль родителей он взял без разрешения. Вместе с другом они катались по городу. Подростки травм в аварии не получили.

Юный водитель уже неоднократно попадал в поле зрения сотрудников полиции, в том числе за угон мотоцикла и повреждение камер видеонаблюдения на здании организации. Сотрудники полиции проводят проверку.