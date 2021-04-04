13-летний велосипедист погиб в ДТП в Дятьковском районе

Ребенка сбил водитель Volkswagen Tiguan.

Смертельная авария произошла 4 марта около 17.20 на 28-м километре дороги Брянск – Дятьково – граница с Калужской областью в Дятьковском районе.

По предварительной информации областной ГИБДД, 36-летний водитель Volkswagen Tiguan, двигаясь от Дятьково в сторону Брянска, сбил 13-летнего велосипедиста. Ребенок ехал в попутном направлении. Он умер от травм.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства ДТП. Это второй случай гибели детей в ДТП в Брянской области с начала 2021 года.