15 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в брянском посёлке

15 человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в брянском посёлке Старь. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Вечером 27 июля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Дятьковском районе. В посёлке Старь на улице Рябка загорелась квартира в многоэтажке. На вызов прибыли три автоцистерны и автолестница.

Спасатели эвакуировали из подъезда 15 человек. С огнём они справились за полчаса. Причину пожара установят эксперты.