16-летнего курьера мошенников задержали брянские полицейские

Подростка из брянской деревне подозревают в содействии телефонным мошенникам, обманувших четырех пенсионеров. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Стражи порядка в Брянске задержали 16-летнего парня. Он забрал деньги у четырех пенсионеров, обманутых дистанционными мошенниками.

75-летняя пенсионерка из Фокино отдала 120 тысяч рублей якобы для внучки, попавшей в аварию. Под похожими предлогами деньги отдали 86-летний житель поселка Старь Дятьковского района, 83-летняя жительница Володарского района Брянска и 71-летняя пенсионерка из Брянского района. Вчетвером они лишились 590 тысяч рублей.

16-летнего курьера из деревни Березино Дятьковского района правоохранители задержали. Подработку парень нашел в интернете. Деньги он переводил на указанные счета, оставляя себе небольшой процент. Возбуждены уголовные дела.