16-летнего курьера мошенников задержали брянские полицейские

Подростка из брянской деревне подозревают в содействии телефонным мошенникам, обманувших четырех пенсионеров. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Стражи порядка в Брянске задержали 16-летнего парня. Он забрал деньги у четырех пенсионеров, обманутых дистанционными мошенниками.
75-летняя пенсионерка из Фокино отдала 120 тысяч рублей якобы для внучки, попавшей в аварию. Под похожими предлогами деньги отдали 86-летний житель поселка Старь Дятьковского района, 83-летняя жительница Володарского района Брянска и 71-летняя пенсионерка из Брянского района. Вчетвером они лишились 590 тысяч рублей.
16-летнего курьера из деревни Березино Дятьковского района правоохранители задержали. Подработку парень нашел в интернете. Деньги он переводил на указанные счета, оставляя себе небольшой процент. Возбуждены уголовные дела.
21.09.2023 17:09
Смоленским школьникам напомнили о правилах безопасности на железной дороге
Сегодня для учащихся 3-х классов средней школы № 5 города Смоленска железнодорожники провели урок безопасности в рамках профилактической акции «Уступи дорогу поездам!», которая проводится на Московской железной дороге с 1 по 30 сентября. Ребятам в игровой форме рассказали, где и как переходить пути, напомнили правила безопасного поведения на объектах инфраструктуры, познакомили с основными железнодорожными профессиями,
15.09.2023 15:56
Перевозки пассажиров по железной дороге в Смоленской области выросли на 15,5% за 8 месяцев
В январе — августе 2023 года с железнодорожного и пригородного вокзалов в Смоленске отправлено 647,9 тыс. пассажиров, что на 15,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом в пригородном сообщении перевезено 138,7 тыс. человек (+12,4%), в дальнем следовании – 509,2 тыс. человек (+16,3%). Наиболее востребованными были рейсы из Смоленска в Москву и Минск, а